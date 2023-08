Fdi: Rizzetto, ‘da Meloni ottima mossa, Arianna scelta giusta per partito’**

Agosto 25, 2023

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Un’ottima mossa”. Così Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera e coordinatore di Fdi in Friuli Venezia Giulia, commenta le scelte di Giorgia Meloni in seno al partito, a cominciare dalla decisione di affidare la guida della segreteria alla sorella Arianna, chiamata a vigilare anche su adesioni e tesseramenti. “Arianna già lavorava al partito, non è certo una novità che dia una mano e che sia parte del gruppo dirigenziale – osserva Rizzetto -. Credo sia una scelta molto giusta, trattandosi di una persona capace e oggettiva. Oggi la politica ha bisogno di oggettività, e penso che Arianna farà un ottimo lavoro”.

Quanto a Giovanbattista Fazzolari, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, fedelissimo della premier, “già prima si occupava della comunicazione tra governo e Fdi – rimarca Rizzetto – essendo responsabile dell’attuazione del programma dell’esecutivo. Anche lui è una figura di riferimento. Quando ci siamo occupati del tema del salario minimo, ad esempio, ho avuto modo di interfacciarmi più volte con lui e abbiamo lavorato davvero molto bene, perché è una persona con la quale si collabora bene. Ritengo che il partito continui a strutturarsi nel migliore dei modi e che questa sia un’ottima mossa di Giorgia…”.