Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “C’è una bella differenza tra la arguta satira e la carta da gettare, ritengo che in questo caso ci troviamo di fronte alla seconda scelta. Solidarietà ad Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida”. Così in una nota Walter Rizzetto, presidente di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro alla Camera, commentando la vignetta del Fatto quotidiano.