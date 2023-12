Fdi: Schlein, ‘Tg1 da Minculpop su Atreju, anche lì Abascal dirà Sanchez appeso?’**

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo appreso da un servizio del Tg1 degno del Minculpop che Abascal sarà ospite di Atreju: dirà anche lì che Sanchez va appeso per i piedi? Non ho sentito alcuna parola da voi su questo”. Così Elly Schlein in aula alla Camera.