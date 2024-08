Fdi: ‘Stiamo cambiando l’Italia’, domani a Pescara con Donzelli

9 Agosto 2024

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Tappa in Abruzzo per ‘Stiamo cambiando l’Italia’, la campagna informativa di Fratelli d’Italia sulle quattro importanti riforme del governo Meloni: fisco, giustizia, premierato e autonomia. L’appuntamento è per domani, 10 agosto, alle ore 11.30 allo stabilimento balneare Lido Beach di Pescara, con la presenza di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione Fdi”. Lo annunciano il senatore di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale in Abruzzo, Etelwardo Sigismondi, i vicecoordinatori regionali, Guerino Testa ed il senatore Guido Liris, il coordinatore provinciale Pescara, Stefano Cardelli ed il commissario cittadino, Andrea Cocchini.