Fdi: Testa, ‘nomina Arianna non è dovuta al cognome ma a tanto lavoro’

Agosto 26, 2023

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Arianna Meloni è la persona giusta nel momento giusto e sono certo che farà un lavoro importante per FdI, che continua a crescere nel gradimento degli italiani grazie alla concretezza e autorevolezza del presidente del Consiglio. La sua nomina non è frutto del suo cognome ma del tanto lavoro fatto in questi anni e di aver curato, tra le altre cose, anche un tesseramento reale che i partiti di plastica del centrosinistra nemmeno conoscono. Buon lavoro ad Arianna Meloni perché, da primo partito di governo, ci attenderanno sfide fondamentali per ridare agli italiani e all’Italia quello che governi di centrosinistra non eletti dal popolo hanno tolto: la credibilità e l’onore di essere italiani”. Lo dichiara Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Finanze a Montecitorio.