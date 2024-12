Fdi: Vis Factor/Adnkronos, Rete promuove Milei ad Atreju, ‘simbolo rinnovamento’**

16 Dicembre 2024

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Il ‘loco’ argentino Javier Milei conquista il web, stando almeno al dibattito in Rete acceso da Atreju 2024, la più grande manifestazione della destra italiana quest’anno giunta alla sua venticinquesima edizione chiusa ieri dalla premier Giorgia Meloni. L’ultimo report realizzato da Vis Factor per Adnkronos, attraverso la piattaforma di social listening Human, analizza post e commenti sull’evento prodotti su principali social network dall’8 al 15 dicembre. Nel corso del periodo considerato, le menzioni rilevate ad Atreju sono state 23.1mila, ovvero 3.3K menzioni al giorno, per un totale di 12.6 milioni interazioni e 12.2 milioni parole digitate.

Ebbene, l’analisi su Atreju 2024 evidenzia una forte polarizzazione: entusiasmo (29%), rabbia (26%) e sorpresa (21%) sono le emozioni dominanti, seguite dal disprezzo (16%). L’entusiasmo riflette il sostegno di una parte dell’elettorato per Giorgia Meloni e figure come il presidente argentino Javier Milei, percepite come simboli di rinnovamento e resistenza ai vecchi sistemi.