Fdi: Zan (Pd), ‘destra ipocrita e codarda con Musk ad Atreju’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Ipocriti e codardi. Questo sono. Nessuno ad Atreju ha avuto il coraggio di dire a Musk che quello in braccio per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia non è un figlio, ma un reato universale. Nessuno ha avuto il coraggio di dargli del criminale, nessuno ha avuto il coraggio di dirgli che la GPA loro la considerano più grave della tortura o della riduzione in schiavitù, al pari del genocidio. Ancora una volta, forti con i deboli, deboli con i forti. Ipocriti e codardi”. Lo scrive su X Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria Pd.