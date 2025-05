Fecondazione: Braga, ‘Meloni prenda distanze da Montaruli, Fdi ha perso ogni limite’

22 Maggio 2025

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia ha perso ogni senso del limite e ogni rispetto istituzionale. Attaccare una sentenza della Corte Costituzionale è un fatto di estrema gravità. È inaccettabile che Fdi si permetta di mettere in discussione una delle massime garanzie democratiche del nostro ordinamento, solo perché una decisione non corrisponde alla propria ideologia”. Così in una nota la capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Chiara Braga.

“È ancora più allarmante pensare che proprio questo partito, che oggi mostra disprezzo per l’equilibrio tra i poteri dello Stato, stia portando avanti il progetto di riforma in senso presidenzialista. Siamo davanti a una deriva preoccupante. Giorgia Meloni prenda le distanze dalle parole di Montaruli e chiarisca se l’attacco alla Consulta è una posizione personale o l’espressione di un disegno politico più ampio”.