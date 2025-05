Fecondazione: Zanella, ‘sentenza Consulta storica sancisce principio di giustizia’

22 Maggio 2025

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Questa sentenza della Consulta è storica e sancisce un principio di giustizia: finalmente viene riconosciuto il progetto di genitorialità per una coppia composta da due donne, mentre in precedenza ciò era possibile solo per una coppia eterosessuale. Si tratta sicuramente di un importante passo avanti per la nostra civiltà giuridica”. Ad affermarlo è Luana Zanella, Capogruppo AVS alla Camera.