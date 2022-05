Fed: alza tassi di 50 punti, da giugno al via riduzione bilancio

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – Nessuna sorpresa dalla riunione del Comitato di politica monetaria della Federal Reserve che ha deciso un rialzo dei tassi di 50 punti base portandoli nel range 0,75-1% e anticipando la possibilità di altri incrementi fino a quando il livello dei tassi non sara’ ‘adeguato’. La banca centrale Usa ha anche deciso l’avvio a partire da giugno del processo di riduzione del proprio bilancio – salito quasi a quota 9 mila miliardi di dollari – con un andamento iniziale da 47,5 miliardi di dollari al mese (30 miliardi in titoli del Tesoro e 17,5 miliardi in titoli garantiti da ipoteche, livello che in seguito verrà raddoppiato a 95 miliardi di dollari.