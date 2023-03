Fed: sistema bancario è Usa solido e resiliente**

Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. – (Adnkronos) – “Il sistema bancario statunitense è solido e resiliente” anche se “è probabile che i recenti sviluppi si traducano in condizioni di credito più restrittive per le famiglie e le imprese e pesino sull’attività economica, sulle assunzioni e sull’inflazione”. Lo scrive il Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, nel documento conclusivo della riunione in cui ha deciso il rialzo di 25 punti dei tassi. Il comitato segnala comunque che “l’entità di questi effetti è incerta” e ribadisce di restare “molto attento ai rischi di inflazione”.