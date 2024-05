Federalismo: Fontana ricorda Miglio, ‘tanti esempi ma c’è specificità italiana’

21 Maggio 2024

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Gianfranco Miglio è stato un uomo del suo tempo capace di interpretare l’evoluzione del suo tempo portando il dibattito a un valore di grande attualità. Parlare di federalismo oggi rimanda a tanti esempi fatti di burocrazie, livelli amministrativi differenti e diverse delegazioni di poteri dallo Stato centrale. Ispirarsi può essere utile ma c’è una specificità italiana. L’auspicio è che anche oggi tante persone, come fece Miglio, sappiano interpretare una nuova realtà, offrendo soluzioni per un mondo che è inevitabilmente diverso dal passato”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aprendo il convegno, nella Sala della Lupa, “Il federalismo in Italia e la lezione di Gianfranco Miglio”, con presentazione del volume dei suoi discorsi parlamentari. La prefazione è curata proprio da Fontana. Quattordici i docenti che, in questa giornata, si confronteranno sul tema. Tra i presenti anche il figlio di Gianfranco Miglio, Leonida.

“Miglio -ha sottolineato ancora Fontana- ci lascia una eredità politico, culturale e storica notevole che ha portato avanti una dialettica importante basata sulle idee. L’Italia a livello di pensiero politico può diventare un Paese all’avanguardia: solo con le idee si può fare della buona politica”.