Federpol, successo straordinario per il 68° congresso a Genova: focus su Cybersecurity e Ia

14 Maggio 2025

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Con una partecipazione straordinaria e un altissimo livello di contenuti, si è concluso con grande successo il 68° Congresso Nazionale Federpol, tenutosi lo scorso 9 maggio nella splendida cornice dell’Auditorium dell’Acquario di Genova. Tema guida dell’edizione 2025 è stato ‘Cyber Security e Intelligenza Artificiale: tra tutela della privacy e nuove frontiere investigative’, un argomento quanto mai attuale che ha saputo coinvolgere più di 300 professionisti dell’investigazione privata, della sicurezza e dell’informazione commerciale, oltre a personalità istituzionali, accademici, esperti e relatori di livello nazionale.

L’evento si è aperto con i saluti delle autorità intervenute: per il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha partecipato il Signor Questore Dott.ssa Silvia Burdese; in rappresentanza del Governatore della Regione Liguria, il Consigliere regionale incaricato Alessio Piana; mentre per S.E. il Signor Prefetto di Genova Cinzia Torraco, è intervenuta la Dottoressa Raffaella Corsaro, anche l’Arma dei Carabinieri non ha mancato di contribuire con l’intervento del Comandante Provinciale Col. Alessandro Magro. In video collegamento ha portato il proprio contributo anche l’Avv. Guido Scorza, componente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con un intervento denso di riflessioni su etica, privacy e utilizzo dei dati nell’era dell’intelligenza artificiale.

Grande attesa e massimo interesse per l’intervento del divulgatore e comunicatore scientifico Marco Camisani Calzolari, vera guest star del congresso, che ha saputo spiegare con chiarezza e profondità i rischi e le opportunità legate all’uso dell’Ia, ricevendo il plauso unanime dei partecipanti. Il suo intervento, come tutto il congresso, è disponibile sul canale YouTube ufficiale di Federpol. Altro elemento di grande novità: per la prima volta nella storia della Federazione, il congresso è stato trasmesso in diretta sul canale Instagram di Federpol, raggiungendo anche il pubblico più giovane e digitalizzato. La diretta è stata condotta con grande competenza dal Vicepresidente area sud Marco Gallo, contribuendo a rendere l’evento ancora più accessibile e dinamico.

Durante il congresso è emerso con forza un messaggio condiviso da tutti i relatori la tecnologia è una risorsa, ma va governata con competenza e senso critico; l’intelligenza artificiale, in particolare, è destinata a modificare profondamente anche il mondo delle investigazioni, ma non può e non deve sostituire la centralità del professionista umano.

“L’intelligenza artificiale deve necessariamente convivere anche con la nostra professione, ma non deve essere lei a governare noi. Il discernimento umano, l’esperienza, l’etica e la responsabilità non sono replicabili da nessun algoritmo. La vera sfida è usare questi strumenti con consapevolezza, senza esserne sopraffatti”, sottolinea il presidente Nazionale di Federpol, Luciano Tommaso Ponzi.

L’organizzazione del congresso, impeccabile sotto ogni punto di vista, grazie alla stretta collaborazione con l’esecutivo nazionale del Vicepresidente Area Nord Valerio Bottino e del Presidente Regionale Federpol Michele Scistri, ha permesso a Genova – per la prima volta nella storia della Federazione – di ospitare un Congresso Nazionale Federpol. Un successo su tutta la linea, con partecipazione altissima (taluni in piedi a inizio giornata), stampa nazionale presente, autorità di rilievo e contenuti di grande spessore. Il 68° Congresso si è così affermato come un evento di svolta per la categoria: non solo per i temi trattati, ma per la qualità del confronto e per il forte messaggio lanciato al Paese. Con la formazione continua e la responsabilità etica, il professionista dell’investigazione privata è pronto a guidare, e non subire, il cambiamento.