Fedez da Fiorello: “Io al posto di Amadeus a Sanremo 2025”. Ma è uno scherzo

Ottobre 27, 2023

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Mi hanno proposto la direzione musicale e credo proprio che accetterò”. Così il finto Fedez al telefono all’alba con Fiorello e Francesco Biggio nell’anteprima di ‘Aspettando Viva Rai2’ che i due propongono su Instagram davanti al bancone del bar che li ha ospitati fino a oggi a Vigna Stelluti. In un primo momento si era pensato a una gag ma il rapper è stato costretto a smentire via social: “Potete cortesemente pubblicare la smentita che mia nonna è convinta che sarò il nuovo Amadeus e non mi dorme più la notte?”, ha scritto in un post su Twitter.

La gag è iniziata con Fiorello che voleva ‘bruciare’ l’ospitata di Fedez da Fazio prevista domenica prossima: “lo sai che chi va da Fazio non può parlare con nessun altro”, ha spiegato lo showman siciliano a Biggio, prima di chiedergli di telefonare a Fedez. “Sono Biggio ti posso passare Rosario? Mettiamo in viva voce”.

Fiorello a quel punto gli chiede di Fazio: “È più facile andare da Fabio che in Rai”, risponde Fedez. “Cosa ti chiederà Fazio?”, prosegue Fiorello. “Credo qualcosa sulla mia salute – replica il rapper – su progetti musicali e poi qualcosa su Sanremo. Mi hanno proposto la direzione musicale e credo proprio che accetterò”. E chi presenterà? “Questo non posso dirtelo. Ma è una donna”. L’ultima domanda di Fiorello rimane senza risposta: “Pagano bene lì alla Nove? Perché vorrei andare anche io”, chiede Fiorello. “Posso non rispondere a questa domanda?”, conclude Fedez.