Fedriga: “Gruppo Bracco esempio di sostenibilità glocal, istituzioni e privato lavorino assieme”

Novembre 6, 2023

Milano, 6 nov. (Adnkronos) – “L’evento è una sfida per le Istituzioni. Dobbiamo porci il tema della sostenibilità globale che deve imporre alle istituzioni delle regole che vanno rispettate. Bracco ha messo in discussione sé stessa in maniera esemplare in tema di sostenibilità. Una sostenibilità che dovrà essere necessariamente tecnologica per garantire l’indipendenza del nostro sistema produttivo da Paesi non basati su sistemi democratici”. Lo ha sostenuto oggi a Torviscosa il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga intervenendo all’evento “Sostenibilità, crescita, occupazione: il modello Torviscosa”, nel corso del quale è stato illustrato il progetto in atto per lo sviluppo industriale del sito produttivo gestito da Spin spa del gruppo Bracco. Un investimento complessivo di 124 milioni di euro nel quadro dello schema di contratto sottoscritto dalla società con la Regione (che compartecipa al progetto con la somma di 2.935.988,55 euro), il ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia nazionale per l’Attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d’impresa (Invitalia).

“La nostra Regione sta portando avanti politiche di transizione basate sulla sostenibilità. Questo percorso va sostenuto e deve trovare l’alleanza con le istituzioni. L’attenzione prestata dal gruppo Bracco al tema della sostenibilità – ha aggiunto Fedriga nel suo intervento – è paradigmatica della capacità di un’impresa di operare scelte di investimento in grado di creare sviluppo riducendo sensibilmente l’impatto ambientale. È importante che la sfida della transizione ecologica venga affrontata su scala globale. Alle istituzioni nazionali e sovranazionali spetta il compito di imporre delle linee precise che vengano rispettate da tutti i paesi: la salvaguardia della democrazia e della libertà dei cittadini passa anche attraverso lo sviluppo sostenibile”, ha concluso Fedriga.