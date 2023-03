Fei: Vigliotti, ‘Italia tra maggiori beneficiari investimenti, tra 2020 e 2022, 590 mln in 17 fondi’

Marzo 20, 2023

Milano, 20 mar. (Adnkronos) – ”L’Italia è uno dei maggiori beneficiari degli investimenti del Fei che, tra il 2020 e 2022, ha investito 590 milioni in 17 fondi in Italia, un ammontare che rappresenta circa il 7% del fundraising complessivo operato dai fondi di Private Equity italiani”. Lo ha detto Gelsomina Vigliotti, presidente Fei e vicepresidente Bei, a margine del convegno di Aifi Kpmg a Milano. “Per sostenere la transizione climatica ed energetica, il Fei concentrerà le proprie attività verso quelle realtà che mirano a sviluppare strategie di investimento su tematiche verticali, come l’innovazione e la sostenibilità ambientale”.