Femminicidi: Braga (Pd), ‘parole Nordio inaccettabili, a quando manifesto della razza?’

3 Aprile 2025

Roma, 3 apr (Adnkronos) – “Le parole di Nordio, secondo il quale alcune etnie hanno sensibilità diverse sulle donne, sono inaccettabili. Purtroppo la maggior parte dei femminicidi viene commesso in casa da uomini che odiano le donne dicendo di amarle. Quello di Nordio è un razzismo strisciante che emerge in tutto il suo fulgore, fuori luogo e fuori tempo: a quando il manifesto della razza? Sarebbe gravissimo se la Premier Meloni non prendesse le distanze da tali affermazioni”. Lo dice la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga.