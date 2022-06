Femminicidi: Conzatti (Iv), ‘è strage, magistrati aprano gli occhi’

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “E’ una strage. 5 femminicidi negli ultimi 7 giorni. E’ assolutamente necessario agire con una stretta che passa dall’attenzione massima dei magistrati e delle forze dell’ordine, alle denunce, fino all’attività parlamentare per sbloccare il ddl Bonetti Cartabia Lamorgese che è fermo in commissione giustizia al Senato”. Così la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, segretaria della commissione Femminicidio.

“Nessuna scusa più, nessuna sottovalutazione, la cultura patriarcale continua a fare vittime che non possiamo continuare a piangere aspettando in un cambio di paradigma che tarda a realizzarsi. Bisogna agire! E’ fondamentale fermare gli uomini autori di violenza: braccialetti elettronici, corsi di rieducazione automatici al primo ammonimento, allontanamenti al primo episodio di violenza, massima attenzione. E un appello alla collettività: serve una reazione organizzata e sinergica. Non possiamo più aspettare di vederle ammazzate”.