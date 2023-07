Femminicidi: Cucchi (Avs), ‘una mattanza senza fine e commissione non parte’

Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Anche oggi siamo costretti a commentare l’ennesimo femminicidio. Ormai una strage quotidiana, una mattanza senza fine. Anche questa volta si tratta di una donna che aveva lasciato il suo compagno, e futuro assassino, per le continue violenze e che pochi giorni fa lo aveva denunciato. Le donne denunciano ma poi vengono lasciate sole. Il femminicidio rappresenta un’emergenza sociale che non può, e non deve, più essere ignorata”. Lo afferma in una nota Ilaria Cucchi, senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

“Dagli ultimi dati del dipartimento di Pubblica sicurezza nel periodo 1 gennaio – 25 giugno di quest’anno in Italia su 157 omicidi, 57 sono di donne, di cui 47 uccise in ambito familiare/affettivo, di queste, 27 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner”, prosegue la senatrice che poi conclude dicendo: “Mentre le donne continuano a morire la commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, varata cinque mesi fa, è ancora ferma in attesa della nomina del presidente. Una cosa assurda che dimostra una scarsa consapevolezza da parte della politica”.