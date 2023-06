Femminicidi: Frassinetti, ‘nelle scuole insegnare rispetto donne’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Bene l’idea dei Ministri Roccella e Valditara di portare la testimonianza nelle scuole delle donne vittime di violenza. Con l’educazione civica si deve insegnare il rispetto per l’altro e ovviamente anche il rispetto per le donne. La testimonianza di donne vittime di violenza può servire a far capire che volersi bene significa essere estranei a qualsiasi forma di violenza. Educando le nuove generazioni si può sperare in un futuro migliore dove l’amore non si trasformi mai in una forma di fuorviante possesso”. Così Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito.