Femminicidi: Schlein, ‘cosa aspetta governo a intervenire?’

5 Luglio 2024

Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Sono già venti i femminicidi quest’anno. Ci siamo rivolti più volte anche questo governo per offrire piena collaborazione contro la violenza di genere. Non so quanti altri nomi dobbiamo leggere prima di mettere veramente mano a questo tema”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd leggendo i nomi delle vittime di femminicidio dall’inizio dell’anno.