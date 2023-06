Giugno 8, 2023

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “A un emendamento in Commissione Lavoro del Senato per l’istituzione per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, il governo risponde picche. Non ci sono i soldi. Chiacchiere molte, fatti zero. Sulla pelle delle donne, il giorno dopo il Cdm”. Così il senatore Pd, Filippo Sensi, su twitter.