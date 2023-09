Femminicidio: Moretti (Pd), ‘fallimento Stato, serve piano straordinario educativo’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Settantotto femmincidi da inizio anno, ma anche fosse uno solo sarebbe troppo. Un fallimento dello Stato che non riesce a intervenire prima che l’ennesima donna venga uccisa. Il branco di Palermo dovrebbe dirci molto sulle profonde ragioni per cui è necessario agire sul fronte dell’educazione, in una estate funestata da una lunga scia di sangue. Possiamo fare una nuova legge al minuto, sarà un bel titolo di giornale, ma continueremo a piangere donne e ragazze ammazzate o violentate se non mettiamo subito mano a un piano nazionale straordinario per l’educazione sessuale e sentimentale nelle scuole, nei luoghi vissuti dai giovani, se non rivitalizziamo il circuito dei presìdi a tutela delle donne, prendendo in cura gli uomini maltrattanti”. Lo scrive sui social Alessandra Moretti, eurodeputato del Partito democratico.

“Servono risorse su scuola e sanità, serve una visione e un progetto per uscire da una logica emergenziale intollerabile. Ed è necessario contrastare con forza la sottocultura di destra che ammicca quando non giustifica la violenza e reprime le libertà e i diritti delle donne e dei gay, che sia un conduttore televisivo o un generale a dire bestialità , applaudite senza vergogna dai politici di destra”, conclude.