Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Giulia Tramontano e Paola Romano sono due vittime di quella che è diventata una vera e propria emergenza nazionale: contro i femminicidi non è possibile restare inermi. Dobbiamo tutti fare di più per contrastare questa terribile piaga. Dal 1 gennaio sono 45 le vittime di femminicidio. Sono numeri non degni di un paese civile”. Così deputata Pd Silvia Roggiani.