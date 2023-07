Ferraris (Fs): “Frecciarossa è un bel connubio tra tecnologia e cultura”

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – Il Frecciarossa che collegherà Roma a Pompei è un ‘bel connubio tra innovazione, tecnologia e arte e cultura“. Lo ha detto l’amministratore delegato del Gruppo Fs italiane Luigi Ferraris in occasione della presentazione al Mic del collegamento tra la Capitale e gli scavi che partirà il 16 luglio. “Il nostro è un Paese ricco di arte e cultura. Questo collegamento, quindi, va nella direzione di connettere sempre di più le bellezza d’Italia rivalutando non solo gli itinerari più noti ma anche quelli meno noti che riservano spesso delle belle sorprese”.

Durante il tragitto “ci sarà sicuramente un viaggio virtuale sul treno con immagini proiettate sui nostri schermi”. Si tratta di un progetto “replicabile, penso che questa sia la strada per valorizzare al meglio le infrastrutture e un mezzo come il treno, che non deve essere associato soltanto al business ma anche al turismo. È chiaro che per valorizzare i siti meno noti, bisogna valorizzare anche le connessioni. Ed è qui che come gruppo stiamo facendo investimenti molto importanti che in 10-15 anni ci consentiranno di aumentare del 20-30 per cento la capacità di trasporto”, ha concluso Ferraris.