Ferrovie: al via ‘La vita della ferrovia, incontro di persone e storie’ sulla Brescia-Iseo-Edolo

Milano, 20 set. (Adnkronos) – In occasione delle Giornate europee del patrimonio, sabato 23 e domenica 24 settembre Ferrovienord apre al pubblico le porte dell’archivio storico della Società nazionale ferrovie e tramvie (Snft) situato presso la propria direzione generale di Iseo. Due giornate di visite guidate su prenotazione dedicate alla scoperta di planimetrie, progetti, documentazione e fotografie per ripercorrere la storia della linea ferroviaria Brescia – Iseo – Edolo.

Per visitare l’archivio Snft è necessario prenotare una delle tre visite guidate giornaliere – sabato alle ore 11, ore 14.30, ore 16.30 e domenica alle ore 10, ore 11.30 e 15 – tramite l’apposita pagina creata per l’evento raggiungibile al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-guidate-allarchivio-storico-di-iseo-ferrovienord-714497159237. L’archivio storico si trova presso la direzione generale di Ferrovienord in via Roma, 5 a Iseo, in provincia di Brescia.

La visita sarà guidata dagli archivisti CAeB (Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria) che hanno inventariato e riordinato l’archivio e durerà circa un’ora, articolandosi intorno a tre tavoli tematici: costruzione e ammodernamento della ferrovia (progetti per la realizzazione dei lavori, planimetrie e atti storici); agricoltura, industria e turismo: le modifiche alla linea (progetti di deviazione e raccordo, passaggi a livello); i luoghi della socialità: le stazioni e i servizi per l’utenza (impianti di sicurezza, progetti e fotografie storiche dei fabbricati per i viaggiatori).

L’iniziativa, promossa da Ferrovienord in collaborazione con CAeB e sotto la supervisione della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, fa parte delle attività di valorizzazione del patrimonio storico delle ferrovie che Regione Lombardia finanzia nell’ambito del contratto di servizio con Ferrovienord.

“Le giornate di sabato 23 e domenica 24 rappresentano un’occasione straordinaria per scoprire la storia della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo che abbraccia oltre cent’anni di vita -commenta Fulvio Caradonna, presidente di Ferrovienord-. Questa iniziativa rientra tra le diverse attività che Ferrovienord realizza, grazie al supporto di Regione Lombardia, per valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale e far conoscere e apprezzare meglio il lavoro che sta dietro alle infrastrutture e ai servizi che hanno accompagnato e accompagnano la vita delle comunità”.