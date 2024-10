Ferrovie: Bonelli, ‘Salvini consegni dimissioni a Mattarella, trasporti in ginocchio per sue scelte’

3 Ottobre 2024

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Oltre 100 treni cancellati, ritardi fino a quattro ore e l’Italia spaccata in due per un chiodo piantato male. È vergognoso che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, abbia avuto il coraggio di scaricare la colpa su un semplice errore tecnico, come se si trattasse di un fatto isolato. Il problema non è un chiodo, il problema è la totale mancanza di attenzione verso il trasporto pubblico e la rete ferroviaria da parte di un ministro che si occupa di tutto, tranne che di fare il proprio lavoro”. Così in una nota il portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli.

“Mentre le interruzioni sulla rete ferroviaria italiana sono aumentate di cinquemila ore rispetto al 2018 – continua -, Salvini si limita a giocare sui social e destina 14 miliardi di euro per il ponte sullo Stretto di Messina, azzerando il fondo nazionale per il trasporto rapido di massa: una vergogna. La nostra rete oggi dispone di 16.700 km (la metà ancora a binario unico). La Spagna ha 6.000 chilometri più di noi, la Francia il triplo, la Germania invece 67.400. L’Estonia ha 16 km di ferrovia ogni 10mila abitanti, noi solo 4,2. Sono i dati che non portano Salvini a dire ‘stop soldi al ponte sullo stretto’ e più risorse alle ferrovie e alla loro sicurezza”.

“Salvini deve consegnare le sue dimissioni al presidente della Repubblica Mattarella. Si dimettano anche i vertici di Rfi per il disastroso stato in cui si trova la rete ferroviaria italiana. È ora di finirla con le scuse: l’Italia ha bisogno di un ministro che faccia il suo lavoro, con nuove politiche”, conclude Bonelli.