Ferrovie: da Milano a Lago Maggiore su note Puccini, riparte domenica treno storico Trenord

Ottobre 12, 2023

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Domenica 15 ottobre torna sui binari il treno storico di Trenord: un’occasione per scoprire l’atmosfera di un viaggio negli anni Venti sulle note di Puccini a bordo di un convoglio d’epoca che, partendo dal centro di Milano, raggiungerà Laveno Mombello, sulle sponde del Lago Maggiore.

Tra Milano Cadorna e Saronno il treno sarà palcoscenico di una rievocazione storica con personaggi in costume d’epoca, che ricostruiranno il viaggio compiuto da Toti Dal Monte, ‘l’usignolo della lirica italiana’ degli anni ’20-’30, che proprio cent’anni fa rientrava al Teatro alla Scala di Milano dopo una tournée negli Stati Uniti. Durante il viaggio, la soprano Olga Medyanik nelle vesti di Toti Dal Monte eseguirà una famosa aria di Puccini. A Saronno, sarà accolta dal sindaco e dal corpo musicale.

Ad ospitare lo spettacolo lirico sarà il treno composto da tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137 degli anni 1924-25, dal locomotore E 600-03, realizzato da OM-CGE nel 1928, e dal locomotore E 610-04, prodotto dalla Breda-CGE nel 1949. In programma una corsa andata e ritorno fra le stazioni di Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago, con fermate intermedie a Saronno e Varese Nord.

La corsa di andata partirà da Milano Cadorna alle ore 9.40 e arriverà alle ore 12.58 alla stazione di Laveno Mombello Lago, a pochi passi dalla riva del lago. La fermata intermedia a Saronno è prevista alle 10.28, con ripartenza alle 10.44; la corsa sosterà anche nella stazione di Varese Nord, da cui ripartirà alle 11.39. Da lì, la corsa di rientro partirà alle ore 15.50, con arrivo a Milano Cadorna alle ore 18.51 e fermate intermedie a Varese Nord (16.45) e Saronno (17.37).

Per viaggiare sul treno storico, Trenord propone il biglietto speciale dedicato, in vendita solo online sul sito trenord.it, che comprende il viaggio andata e ritorno fra Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago sul convoglio d’epoca e un viaggio andata e ritorno da qualunque stazione della Lombardia a Milano a bordo di treni Trenord (escluso il collegamento aeroportuale Malpensa Express). Il biglietto ha un costo di 21 euro per gli adulti, mentre i ragazzi fino ai 13 anni viaggiano gratis. Sarà possibile acquistare i biglietti speciali fino a esaurimento posti.

Le informazioni sull’iniziativa sono disponibili al link: https://www.trenord.it/giteintreno/divertimento-relax/treno-storico/