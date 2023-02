Ferrovie: lavori tra Brescia e Verona P.nuova, modifiche a circolazione il 25 e 27 febbraio

Febbraio 23, 2023

Milano, 23 feb. (Adnkronos) – Per lavori di potenziamento a cura del gestore dell’infrastruttura Rfi, sulla linea Milano-Brescia-Verona Porta Nuova dalle ore 13 di sabato 25 alle ore 5 di lunedì 27 febbraio sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra Brescia e Verona Porta Nuova. I treni della linea Milano-Brescia-Verona circoleranno regolarmente fra Milano e Brescia; le corse 2697 (Lecco 7.41-Verona Porta Nuova 10.06) e 2698 (Verona Porta Nuova 19.20-Lecco 21.48) viaggeranno fra Lecco e Brescia.

Fra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova Verrà istituito un servizio di bus sostitutivi, che partiranno ogni dieci minuti in entrambe le direzioni: sabato 25, da Brescia i bus partiranno ogni 10 minuti fra le ore 12.40 e le ore 22.10 e fra le ore 22.40 e 23.10. Saranno previsti due ulteriori collegamenti notturni, in partenza alle ore 00.40 e 00.50. Da Verona, i bus partiranno ogni 10 minuti dalle ore 11.15 alle ore 20.45. Domenica 26, da Brescia i bus partiranno ogni 10 minuti fra le ore 7.40 e le ore 22.10 e fra le ore 22.40 e 23.10. Saranno previsti due ulteriori collegamenti notturni, in partenza alle ore 00.40 e 00.50. Da Verona, i bus partiranno ogni 10 minuti dalle ore 4.35 alle ore 20.45.

In alternativa, da Milano Centrale e Milano Lambrate verso Verona i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea Milano-Codogno-Cremona-Mantova fino a Mantova e, da lì, i collegamenti regionali Trenitalia e Trenitalia Tper della linea Mantova-Nogara-Verona. Sarà consentito viaggiare lungo questo percorso alternativo con il regolare titolo di viaggio Milano-Verona. Ulteriori dettagli sulle variazioni sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App.