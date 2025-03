Ferrovie: Paita, ‘altro guasto e Salvini litiga con Tajani’

31 Marzo 2025

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Altro guasto sulla linea ferroviaria tra Roma e Napoli, nuovi ritardi superiori all’ora, ancora Paese spaccato in due. E Salvini che fa? Parla di politica estera e litiga con Tajani. Un ministro e un Governo irresponsabili lasciano a piedi migliaia di persone il lunedì mattina”. Lo dice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia viva. “I guasti alla rete, segnale di manutenzione carente e programmazione approssimativa, sono ormai quotidiani. Prepariamoci quindi ad una estate da tregenda per i treni: ai disagi provocati dai problemi tecnici si sommeranno quelli dei cantieri. Giusto eseguire i lavori di ammodernamento –aggiunge Paita– ma non a danno esclusivo degli utenti”.