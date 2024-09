Ferrovie: Pd a Salvini, ‘estate è finita, disagi no’

29 Settembre 2024

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “In estate la scusa per i ritardi cronici delle ferrovie erano i cantieri. E adesso? L’estate è finita, i disagi no. Il ministro Salvini dovrebbe degnarsi di venire in Parlamento e spiegare agli italiani cosa intende fare. I cittadini ne hanno piene le tasche della propaganda sui social. Hanno diritto a risposte concrete”. Così Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd, sui social sui ritardi oggi nella linea Roma-Napoli.