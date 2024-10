Ferrovie: Salvini, ‘c’è stato errore umano, azienda non lavorerà più con Fs’**

3 Ottobre 2024

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Noi stiamo investendo 12 miliardi di euro sulla rete ferroviaria quest’anno. E’ chiaro che non si possono escludere frane, suicidi o l’errore umano come è accaduto ieri. Noi parliamo di intelligenza artificiale ma ci sono queste situazioni imprevedibili. E’ chiaro che c’è da scusarsi, l’azienda è stata sospesa e non lavorerà più con Ferrovie dello Stato. Poi non dipendono da me le frane o la pioggia”. Così Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.