Festa Mamma: Fontana premia Ylenia Mellaro, ‘donna coraggiosa con bellissima famiglia’

8 Maggio 2024

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “La Festa della Mamma ha un valore universale. L’abbiamo voluta celebrare con una mamma coraggiosa e una bellissima famiglia, a cui faccio i miei auguri, ringraziamenti e complimenti. Che questa sia la festa di tutte le mamme. Ricordarlo, in questi tempi difficili, soprattutto per le forti tensioni internazionali, è un messaggio che dà speranza”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che stamattina ha premiato nel suo ufficio a Montecitorio Ylenia Mellaro, giovane che, priva del ventricolo destro fin dalla nascita, è diventata mamma di due gemelli, dopo interventi realizzati dagli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Un evento eccezionale: nel mondo se ne contano solo quattro ed è il primo caso in Italia.

“Sono molto emozionata. È stato un bel traguardo. Speriamo -ha affermato Mellaro, accompagnata dal marito Federico D’Alessandro e dai loro bambini, Giulia e Flavio- che chi, come noi, desidera diventare genitore riesca a farlo. I tanti no che ci hanno detto e la sofferenza che abbiamo provato ci hanno portato a combattere”.