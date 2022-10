Festa Nonni: Calenda, ‘spero di essere all’altezza dei miei, si sarebbero riconosciuti in Azione’

Ottobre 2, 2022

Roma, 2 ott (Adnkronos) – “Giornata dei nonni. Spesso vengo attaccato perché hanno avuto successo nei loro rispettivi campi di attività. Io invece ne sono molto fiero. E ogni giorno spero di riuscire ad essere alla loro altezza. Mio nonno Carlo, che ha finito la carriera diplomatica (qui con me in India nel ‘76) come consigliere di Pertini, era un Repubblicano. Mio nonno Luigi un socialista riformista. Mi piace pensare che si sarebbero riconosciuti in @Azione_it”. Lo scrive Carlo Calenda su Twitter.