Festa Roma: domani ad Alice nella Città Mamhood e Russell Crowe

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – L’onorificenza a Russell Crowe come Ambasciatore di Roma che anticipa la masterclass con il pubblico e l’anteprima mondiale del suo secondo film da regista ‘Poker Face’, il documentario sul fenomeno musicale Mahmood e il film sul genio visionario di Ferruccio Lamborghini che si aggiunge al programma. Entra nel vivo Alice nella Città, seziona autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli in programma nella capitale fino al 23 ottobre.

Nella mattina di domani, venerdì 14 ottobre, i riflettori saranno tutti per l’artista Mahmood, protagonista dell’omonimo documentario diretto da Giorgio Testi, che alle 11.30 calcherà il red carpet dell’Auditorium Parco della Musica. Scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet, società del gruppo Ilbe, in collaborazione con Prime Video, ‘Mahmood’ racconta, attraverso la voce di Alessandro Mahmood e le testimonianze di artisti come Blanco, Carmen Consoli, Dardust, il percorso che, da ragazzino nato e cresciuto nella periferia milanese, l’ha portato al successo facendolo diventare un vero fenomeno musicale Il docufilm arriverà poi nelle sale di tutta Italia esclusivamente il 17, 18, 19 ottobre distribuito al cinema da Nexo Digital.

Alle 14.00 sarà la volta del divo più atteso: Russell Crowe ospite in Campidoglio del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri che riceverà domani in Aula Giulio Cesare una targa in argento che riproduce Palazzo Senatorio. La cerimonia di consegna sarà preceduta da un breve incontro privato con il Sindaco nel suo Studio nella Sala dell’Orologio e dal tradizionale affaccio dal balcone della Torre di San Niccolò V per ammirare il panorama sui Fori. Per l’attore e regista si tratterà del primo momento istituzionale di una serie di appuntamenti a cominciare, sabato 15 ottobre alle ore 16.00, di una masterclass all’Auditorium Conciliazione aperta alle scuole di cinema e al pubblico e nel corso della quale ritirerà il Premio Speciale del ventennale di Alice nella Città dalle mani dei due direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. ‘Poker Face’ approderà poi nei cinema dal 24 novembre distribuito da Vertice 360.

Domenica 16 ottobre alle ore 21.00 all’Auditorium Conciliazione presenterà in anteprima mondiale ‘Poker Face’, thriller da lui stesso diretto e interpretato con Liam Hemsworth e proiettato nel programma di Alice nella Città e della Festa del Cinema. Infine un evento speciale in città per celebrare Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonimo brand celebre in tutto il mondo con un grande evento speciale. Domenica 23 ottobre alle 21.00 verrà proiettato all’Auditorium Conciliazione ‘Lamborghini – The Man Behind The Legend’, prodotto da Lambo Film, produzione esecutiva di Ilbe, e Notorious Pictures in collaborazione con Prime Video che uscirà in Italia su PrimeVideo a gennaio 2023.

Liberamente ispirato a ‘Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale’, uno dei cinque libri scritti dal figlio, l’imprenditore Tonino Lamborghini, il film è stato scritto e diretto dal Premio Oscar Bobby Moresco e vede la partecipazione di Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne e Hannah Van Der Westhuy. ‘Lamborghini – The Man Behind The Legend’ racconta l’uomo dietro il mito scavando nella mente e nelle emozioni di un genio visionario. Accanto ai grandi nomi internazionali, il film coinvolge anche attori italiani come, tra i tanti, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e il rapper Clemente Maccaro, in arte Clementino.