Fi: al via congressi in Lombardia, si parte con Milano, Mantova e Bergamo

Gennaio 19, 2024

Milano, 19 gen. (Adnkronos) – Al via da domani i congressi di Forza Italia in Lombardia. Si parte alle 9 con il congresso provinciale e cittadino di Milano, che si svolgerà all’hotel Enterprise. Interverranno il segretario nazionale Antonio Tajani, il deputato e coordinatore regionale, Alessandro Sorte, Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale azzurra, la senatrice e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il consigliere regionale Giulio Gallera, l’assessore Gianluca Comazzi e, in chiusura, i candidati unitari e destinati alla riconferma l’onorevole Cristina Rossello per la città di Milano e Graziano Musella per la provincia. A presiedere il congresso sarà il tesoriere azzurro, Fabio Roscioli.

Nel pomeriggio è previsto il congresso provinciale di Bergamo, che vedrà l’elezione del candidato unico Umberto Valois, dove interverrà nuovamente il Segretario nazionale azzurro Tajani, oltre a Letizia Moratti e al deputato e segretario del movimento giovanile Stefano Benigni. Sabato mattina gli iscritti di Forza Italia saranno chiamati al voto anche a Mantova, l’appuntamento è alle 10 a Castiglione delle Stiviere, e nelle altre province lombarde si voterà entro la fine del mese.