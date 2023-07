Luglio 15, 2023

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Il mio stile di oggi? Lo definirei fluido… mi sono fatta anche le trecce, a Napoli portano fortuna, le ho fatte per Tajani…”. C’è anche Alessandra Mussolini al Consiglio nazionale di Forza Italia che si apre oggi in un albergo romano per eleggere Antonio Tajani reggente del partito orfano del Cav. “Siamo il perno del Ppe, Tajani va benissimo perciò mi sono fatta le trecce…le parole d’ordine sono stabilità e continuità …”, dice l’europarlamentare azzurra.