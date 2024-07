Fi: Barelli, ‘avanti seguendo valori liberali Berlusconi’

8 Luglio 2024

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Credo fermamente che Forza Italia stia attraversando un periodo di rinascita. Solo un anno fa, molti ci davano per finiti, esclusi dal gioco politico. Oggi, grazie al nostro lavoro e alla nostra determinazione e soprattutto all’impegno del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, siamo tornati in campo”. Così il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo al Consiglio nazionale di Forza Italia.

“Noi di Forza Italia abbiamo dimostrato di saperci assumere importanti responsabilità e di lavorare con diligenza per continuare a far crescere il partito nell’interesse del Paese e dei cittadini. Siamo entrati nel vivo del campionato e siamo in grado di giocare alla grande. E’ fondamentale che tutti noi in Forza Italia ci impegniamo al massimo e senza risparmio di energie e, con la guida di Antonio Tajani, dobbiamo lavorare insieme, supportandoci a vicenda. Guardiamo anche al panorama europeo, dove i recenti risultati elettorali in Francia rappresentano un grande successo per i partiti di centrodestra come Forza Italia”.

“Questo risultato evidenzia il valore del nostro posizionamento moderato. Forza Italia, con il suo approccio equilibrato, ha un ruolo cruciale da svolgere. In un’Europa in cui le sfide sono sempre più complesse, abbiamo un vantaggio strategico per il ruolo di moderatore che Antonio Tajani svolge, forte della sua autorevolezza e credibilità. Così – nel solco di quanto il nostro presidente e fondatore Silvio Berlusconi ci ha sempre insegnato -, con il nostro patrimonio di valori liberali, europeisti e moderati, andiamo avanti con coraggio e determinazione”.