Fi: Barelli, ‘benvenuta Moratti, darà grande contributo a nostra azione’

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Benvenuta a Letizia Moratti che oggi ha scelto di tornare in Forza Italia, accettando la proposta del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, di guidare la consulta del partito. Nel corso della sua storia politica, Letizia Moratti ha dimostrato di essere una persona competente e capace. Ha un’ottima conoscenza della macchina amministrativa e della realtà del nostro Paese, in particolare di quelle milanese e lombarda. Sono certo che saprà dare un grande contributo all’azione e al rilancio di Forza Italia in vista delle prossime sfide che ci attendono, in primis le elezioni europee. Grazie all’ottimo lavoro portato avanti dal segretario nazionale, Antonio Tajani, stiamo dimostrando di essere un partito attrattivo, l’unica alternativa credibile al centro. Avanti così”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.