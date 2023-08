Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – Niccolò Ghedini “sapeva coniugare cultura giuridica, professionalità e signorilità in modo unico. Un riferimento insostituibile per il nostro presidente Silvio Berlusconi e per Forza Italia. Ci manca e grazie ai suoi insegnamenti proseguiremo la strada per garantire ai cittadini una giustizia efficiente, giusta, autonoma nell’equilibrio e rispetto delle funzioni dell’accusa e della difesa”. Lo afferma Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera.