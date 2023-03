FI: Barelli, ‘mi ha scelto Berlusconi e non lo deluderò’

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar (Adnkronos) – Berlusconi “evidentemente ha visto, attraverso me, la possibilità di vincere 2 a 0 e perché no, anche 3 a 0. Non si accontenta del risultato già conseguito. E io non lo deluderò”. Lo dice al ‘Corriere della sera’ il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli.

“Il partito si riconosce tutto in un unico leader, Berlusconi, e l’unica linea politica è la sua. Orientamenti personali non ne condizionano il percorso”, dice Barelli. Ci sarà una scissione? “Per quale motivo? Per una decisione di Berlusconi che punta a rinnovare il partito per essere pronti alle nuove sfide? Non credo proprio”. Licia Ronzulli si dice stupita per modi e tempi’, come risponde? “Non ho parlato con Licia Ronzulli, ma nessuno meglio di lei sa che il presidente decide in totale autonomia, pur ascoltando tutti, e quando decide vuole che si proceda subito, nell’interesse di FI e del Paese”.

Barelli, tra l’altro, sottolinea: “La prima cosa da fare è valorizzare il carattere identitario di FI e il sostegno leale al governo di centrodestra di cui il nostro partito è pilastro”.