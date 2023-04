Fi: Barelli, ‘pilastro governo Meloni’

Aprile 29, 2023

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Forza Italia e la maggioranza del premier Meloni cercherà di realizzare, nei prossimi mesi, un centrodestra di governo all’italiana anche in Europa, tenendo presente e non sottovalutando le problematiche degli altri Paesi. Il ruolo di Forza Italia e’ centrale perchè noi rappresentiamo il Ppe in Italia e il presidente Berlusconi e Tajani stanno lavorando su questo fronte in modo incisivo. Forza Italia è uno dei pilastri del governo Meloni e il fatto che guardi l’Europa in modo diverso è merito nostro”. E’ quanto dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Rainews.

“Le opposizioni dicono che ha cambiato idea, ma quando si sta al governo non si può essere inchiodati su posizioni passate. Noi contribuiamo in maniera qualitativa e con spirito di collaborazione perche’ il governo valorizzi le peculiarità d’eccezione di Forza Italia e dei partiti della coalizione, per affrontare la crisi economica accrescendo il ruolo dell’UE, in termini di coesione e dialogo, anche nel rapporto con altri continenti, Cina e Usa”.

“Dobbiamo avere un’Europa in grado di tutelare gli interessi dei paesi che la compongono. Su questo, Forza Italia svolge un ruolo determinante grazie al lavoro e alla collaborazione sempre più proficua tra il ministro degli Esteri di FI Tajani e la premier Meloni”.