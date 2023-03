Fi: Battilocchio, ‘grazie per incarico Berlusconi, insieme centreremo obiettivi’

Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per l’incarico di cui mi ha voluto onorare e la fiducia in me riposta. Svolgerò il mio ruolo con il massimo dell’impegno e la passione che mi ha sempre guidato ed ispirato. Sono consapevole della delicatezza dell’incarico che mi è stato affidato ma sono certo che, con il contributo di tutti, riusciremo a centrare gli obiettivi”. Così Alessandro Battilocchio, nuovo responsabile del settore elettorale di Forza Italia.

“Abbiamo di fronte a noi -ricorda- sfide elettorali importanti, anche questa volta la grande squadra di Forza Italia, sotto la guida del presidente Berlusconi, saprà fare la differenza”.