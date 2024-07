Fi: benvenuto a Thomas Pascucci, suo contributo a centro studi di grande valore’

9 Luglio 2024

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Ieri, durante il Consiglio Nazionale, abbiamo annunciato l’ingresso alle dipendenze del Gruppo di Forza Italia alla Camera di Thomas Pascucci, un ragazzo che ha dimostrato grande preparazione e condivisione dei principi e dei valori di Forza Italia. Thomas, con la sua determinazione e il suo entusiasmo, rappresenta un esempio per tutti noi. Siamo certi che il suo contributo sarà di grande valore per l’ufficio legislativo e il Centro Studi, la sua storia e le sue competenze arricchiranno e rafforzeranno tutti noi. Saremo sempre a difesa della centralità della persona e della Libertà. Benvenuto Thomas!”. E’ quanto si legge in un post sui social di Forza Italia.