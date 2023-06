Fi: Berlusconi, ‘rinnovamento continuo, portabandiera in tutti gli 8mila comuni’

Giugno 4, 2023

Roma, 4 giu (Adnkronos) – “Forza Italia nel 1994 è nata non solo per impedire ai post-comunisti di prendere il potere e andare al governo, ma anche per rinnovare profondamente la politica” e “questo dev’essere un processo continuo, per non cadere nello stesso errore degli altri, dei soliti professionisti della politica. Per questo continuiamo a rinnovarci, lo abbiamo sempre fatto pur senza rottamazioni di cui non abbiamo bisogno e che non sono nel nostro stile”. Lo dice Silvio Berlusconi in una intervista al ‘Giornale’.

“Abbiamo valorizzato molto i giovani – nel nostro movimento giovanile sta crescendo molto bene l’Italia del domani. Senza dimenticare che anche le donne azzurre ed i seniores per noi sono vitali ed essenziali. Stiamo rinnovando la mappa della nostra presenza sul territorio, con l’obbiettivo di avere in ognuno degli 8.000 Comuni italiani almeno un portabandiera di Forza Italia -prosegue il leader di FI-. Abbiamo dirigenti nazionali parlamentari, uomini e donne di governo di prim’ordine. Non abbiamo una scadenza in questo processo di cambiamento perché – lo ripeto – per noi il rinnovamento è continuo, ma contiamo di arrivare alle elezioni europee con una squadra forte e con liste molto competitive. Me ne sono occupato anche dal San Raffaele e continuo ad occuparmene ogni giorno. Perché credo in questo Paese, credo nella libertà, e credo che un’Italia libera abbia sempre più bisogno di noi”.