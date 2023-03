Fi: Berlusconi vede governatori azzurri, ‘in prima linea e in piena sintonia con governo’**

Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Oggi ho avuto il piacere di incontrare i Presidenti di regione di Forza Italia. È stato un importante momento di confronto su tutti i temi dell’agenda politica. Infrastrutture, transizione energetica, situazione geopolitica, flussi migratori, autonomia differenziata e riforme istituzionali. I nostri governatori sono in prima linea per dare risposte tempestive ed efficaci ai cittadini, in piena e costante sintonia con il Governo”. Lo scrive su Instagram Silvio Berlusconi, postando una foto che lo ritrae con i cinque governatori azzurri.