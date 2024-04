Fi: Bernardo nominato nuovo capogruppo al Comune di Milano

19 Aprile 2024

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – Luca Bernardo è stato nominato come nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale dal coordinamento cittadino e dal gruppo consiliare di Palazzo Marino.

Nato nel 1967 e direttore del dipartimento di pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli-Sacco, è stato candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni amministrative. Il cambio del capogruppo arriva in base al principio di rotazione stabilito dal partito a inizio legislatura che prevedeva un avvicendamento dopo due anni e mezzo.

“Ringrazio Alessandro De Chirico per il lavoro svolto fino ad oggi e per aver dato la disponibilità ad essere il nostro candidato per la presidenza di una importante commissione che si occuperà di case popolari -afferma Cristina Rossello, segretario cittadino per Forza Italia-. Faccio un grande in bocca al lupo a Luca Bernardo, persona di grande equilibrio e generosità che saprà guidare il gruppo con entusiasmo e determinazione”.