Fi: Calenda, ‘impronta Berlusconi è leaderismo, sua storia irripetibile’

Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “La storia di Berlusconi è irripetibile. E’ un leone. Io non l’ho mai votato. La sua impronta è quella del leaderismo. E quando c’è il leader è molto mobile nelle sue posizioni, non c’è una linea politica ma quello che gli passa per la testa. Anche Meloni è partita col blocco navale ed ora… Il problema del leaderismo non è che c’è un leader forte ma che non è ancorato a una linea politica. In questo Berlusconi è stato il precursore”. Così Carlo Calenda a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi. “Tanto che con Berlusconi c’è stata una mescolanza tra affari privati e quelli del Paese. Questo è uno dei guai del leaderismo”.