Fi: Craxi, ‘auguri a Ronzulli e Cattaneo, grazie a Bernini e Barelli’

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Licia Ronzulli e ad Alessandro Cattaneo, nuovi capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, chiamati ad assolvere un importante incarico, in un momento difficile della vita del Paese. Sono certa che sapranno gestire con competenza e responsabilità questa travagliata fase della storia nazionale e globale, una prova cui è chiamata a rispondere con un surplus di impegno e compattezza la coalizione di centrodestra, alla quale Forza Italia non farà mancare idee e progettualità. Ad Anna Maria Bernini e a Paolo Barelli, capigruppo uscenti, va il ringraziamento di tutto il partito per l’impegno profuso, unitamente ad un in bocca al lupo per i prossimi traguardi che raggiungeranno”. Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia.