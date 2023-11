Fi: Fascina, ‘non ho superato il lutto ma tornerò in Parlamento per la legge di bilancio’**

Novembre 1, 2023

Milano, 1 nov. (Adnkronos)(Adnkronos) – ”Non ho superato il lutto ma tornerò in Parlamento per la legge di bilancio”. Lo dice l’esponente di Forza Italia Marta Fascina in un’intervista al Corriere della Sera, dopo le richieste di Paolo Berlusconi e altri parlamentari che le hanno chiesto di tornare al suo posto in Parlamento. ”Paolo -dice- mi vuole un gran bene e le sue parole denotavano solo una sincera preoccupazione per il mio stato d’animo. So bene che grava su di me una grande responsabilità nei confronti degli italiani che mi hanno votata. Tornerò presto alla Camera per onorare il mandato ricevuto. Sicuramente prima delle votazioni sulla legge di Bilancio, che è la legge più importante”. (segue)